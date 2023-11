Cittadella, Marchetti: “Dobbiamo abituarci a vincere. Il Sudtirol mi faceva paura…”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale del Cittadella: "La rosa costruita mi piace, il gruppo è coeso".

"Sto sempre con i piedini per terra. Sono molto contento perché siamo una squadra che non molla nulla. Facciamo sempre le cose che dobbiamo fare. Anche dopo il gran gol del pari di Casiraghi abbiamo messo la palla in mezzo al campo e siamo ripartiti. E' un aspetto che mi piace molto". Così Stefano Marchetti, come riportato da "PadovaOggi". Diversi i temi trattati dal direttore generale del Cittadella, reduce da tre vittorie di fila in campionato conquistate contro Brescia, Palermo e Sudtirol: dalle prestazioni offerte fin qui dagli attaccanti in organico, tutti a quota due reti, alla prossima sessione invernale di calciomercato.

ATTACCO - "Gli attaccanti per caso stanno rispettando la regola del 2 visto che Magrassi, Cassano, Pandolfi, Maistrello e Pittarello sono tutti a quota 2 reti? Spero proprio di no! La squadra, al di là di chi fa gol, si vede che può sempre fare gol. Creiamo tanto in ogni partita ed abbiamo sbagliato poche gare in termini di approccio. La rosa costruita mi piace, il gruppo è coeso e non vado oltre, altrimenti dico troppe cose belle. Siamo in tanti, sto gradendo molto l'apporto di chi gioca meno. Tanti di loro non è facili lasciarli fuori, perché vale chi parte dall'inizio. Mi piace non ci sia la coperta corta. Il Südtirol mi faceva tanto paura, perché dopo due vittorie non sempre siamo stati perfetti. La settimana che sta per iniziare vediamo cosa inventarci per stare sul pezzo. Sono ragazzi di qualità, che bisogna tenerli sempre in bolla. Vedo belle cose, anche se bisogna lavorare tanto".

DA NEGRO A BALDINI -"Negro e Pandolfi? Sono molto soddisfatto, stanno cogliendo l'opportunità data. Su entrambi avevo pochi dubbi, soprattutto se penso a Negro. Se penso che resta fuori uno come Angeli, centrale di grande prospettiva anche di altissimo livello, significa che chi sta giocando sta facendo molto bene. Siamo ancora all'inizio, mi godo queste soddisfazioni, anche se mi piacerebbe averle anche alla fine. Baldini ha già dimostrato le sue qualità a Cittadella. Rivederlo così bene, dopo un infortunio così grave, mi fa capire quello che abbiamo ancora margini di miglioramento. Ci può dare imprevedibilità. Con Baldini al 100% abbiamo un'arma in più. Aggiungo un aspetto non secondario: possiamo gestirlo al meglio perché la squadra sta facendo bene ed è più facile inserirlo in un contesto simile, anche a livello di minutaggio. Baldini 'nuovo acquisto invernale' e mercato di gennaio già risolto? «Ma va là, sarà un casino. In un momento così bello è un peccato che arrivino sirene a distrarre i giocatori".

SU GORINI - "Gorini è qui da una vita e so cosa può fare. È supportato da uno staff che lavora bene, uniti, sempre sul pezzo. Stiamo vivendo un bel momento, anche a livello di serenità. Il salto di qualità che sento dobbiamo fare, è sulla gestione delle vittorie. Serve abituarsi a vincere, con l'entusiasmo giusto che fornisce più rabbia e convinzione nelle cose che facciamo. Dobbiamo alimentare in positivo questo momento, senza crogiolarci. Quando costruisco una squadra ci credo sempre tantissimo. Poi i fattori sono molteplici. Contro il Südtirol siamo stati maturi, gestendo i momenti della gara. Qui a Cittadella le cavolate ci sono sempre state, ma questi ragazzi non mollano mai. Dove ho guardato la partita? Io le partite le vorrei sempre vedere da solo, perché è come se fossi in campo. C'è una tribuna laterale a Cittadella bella vuota, mi gode le partite lì!", ha concluso Marchetti.

