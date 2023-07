Stulac: “Obiettivo Serie A. Mancuso conosciuto a Empoli ma l’infortunio sembra…”

Dopo un lungo infortunio che lo ha costretto a rinunciare a partecipare ad una corposa fetta dello scorso campionato di Serie B , Leo Stulac è pronto a giocarsi le proprie carte con il Palermo in vista della prossima stagione con il tecnico Eugenio Corini che ha affidato allo sloveno le chiavi del centrocampo. L'ex Empoli e Venezia ha tenuto una conferenza stampa quando siamo giunti al quinto giorno d'allenamento a Spiazzo ed alla vigilia dell'amichevole contro il Legnago di mister Massimo Donati, ex rosanero da calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ho l’obiettivo di fare più gol e assist possibili, devo e sto lavorando ogni giorno per questo. Vasic? Un giocatore forte ed importante che sicuramente ci darà una mano. Infortunio Mancuso? Con Leo ero a Empoli, abbiamo giocato tante partite insieme, è e sarà un giocatore molto importante per noi. Il suo infortunio? Sembra non sia niente di grave. È stato bello tornare a giocare dopo sei mesi in un’amichevole. Il mio rapporto con Palermo e i tifosi è molto bello, anche quando ero fuori. Voglio giocare bene per loro, dare loro soddisfazioni. La nazionale mi manca, spero che giocando possano richiamarmi. Che tipo di squadra sta nascendo? L’obiettivo è la Serie A, siamo carichi, stiamo facendo gruppo e ci stiamo allenando molto bene in vista del nuovo campionato".