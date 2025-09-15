Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo SONDAGGIO: Vota il migliore e peggiore in campo del match contro il Sudtirol

Il Sondaggio

SONDAGGIO: Vota il migliore e peggiore in campo del match contro il Sudtirol

Palermo
Esprimi il tuo voto tramite i sondaggi lanciati dalla redazione di Mediagol.it
Mediagol ⚽️

Il Palermo vince la sua seconda partita in campionato grazie alla doppietta di Pohjanpalo, giocando una partita di attesa che ha pagato, con i rosanero che hanno retto ottimamente in fase difensiva.

Chi è il migliore in campo del match contro il Sudtirol? Esprimi il tuo voto nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

Chi è il peggiore in campo del match contro la squadra di Castori? Esprimi il tuo voto nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

Leggi anche
SONDAGGIO: Come valuti la prestazione del Palermo contro il Sudtirol?
Palermo, Pohjanpalo: “È stata la serata perfetta. Tifosi? In hotel ne sono arrivati 100, è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA