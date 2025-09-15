SONDAGGIO: Vota il migliore e peggiore in campo del match contro il Sudtirol

Il Palermo vince la sua seconda partita in campionato grazie alla doppietta di Pohjanpalo, giocando una partita di attesa che ha pagato, con i rosanero che hanno retto ottimamente in fase difensiva.
