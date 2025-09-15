Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo SONDAGGIO: Come valuti la prestazione del Palermo contro il Sudtirol?

Il Sondaggio

SONDAGGIO: Come valuti la prestazione del Palermo contro il Sudtirol?

Palermo
Esprimi la tua opinione tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Mediagol ⚽️

Il Palermo vince per 2-0 nella prima uscita esterna stagionale, grazie alla doppietta di Pohjanpalo. I rosanero raccolgono così altri tre punti, dopo i quattro conquistati nelle prime due giornate.

Come valuti la prestazione del Palermo contro il Sudtirol? Esprimi la tua opinione tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

Leggi anche
Palermo, Pohjanpalo: “È stata la serata perfetta. Tifosi? In hotel ne sono arrivati 100, è...
Palermo, Inzaghi: “Dedichiamo la vittoria a chi non è potuto entrare allo stadio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA