Il Palermo vince per 2-0 nella prima uscita esterna stagionale, grazie alla doppietta di Pohjanpalo. I rosanero raccolgono così altri tre punti, dopo i quattro conquistati nelle prime due giornate.
SONDAGGIO: Come valuti la prestazione del Palermo contro il Sudtirol?
