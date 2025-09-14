Palermo, Pohjanpalo: “È stata la serata perfetta. Tifosi? In hotel ne sono arrivati 100, è stato emozionante”

Le parole dell'attaccante finlandese nel post partita

⚽️ 14 settembre - 20:28

Joel Pohjanpalo, l'assoluto protagonista della vittoria odierna, è intervenuto nel post partita, visibile nei canali ufficiali del Palermo:

«È stata una grande partita – ha esordito l’attaccante finlandese –. Dopo il mio compleanno di ieri, segnare due gol e vincere 2-0 qui è una serata perfetta. Non era facile perché il Südtirol in casa è una squadra forte fisicamente, ma oggi tutta la squadra merita un grande complimento.»

Il bomber rosanero ha poi parlato dell’emozione con i tifosi: «Prima della partita, in hotel, sono arrivati cento tifosi. È stata una grande emozione per tutti noi. Dedico questa vittoria anche a loro.»

Infine uno sguardo al futuro: «Adesso testa al Bari. Per me è molto importante la continuità: in tre partite abbiamo raccolto sette punti ed è bello, ma contro il Bari saranno comunque in palio solo altri tre punti.»