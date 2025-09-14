Palermo, prima trasferta in campionato vincente: battuto il Sudtirol 0-2 nel segno di Pohjanpalo

Il Palermo nel pomeriggio odierno, ha affrontato il Sudtirol al "Druso", vincendo 0-2. I ragazzi guidati da Filippo Inzaghi hanno offerto una prestazione caratterizzata da impegno, e tanto sacrificio contro una compagine, quella di Castori , che per qualche frangente ha avuto il possesso della palla. Ottima prestazione della retroguardia difensiva del Palermo , che, nonostante le avanzate degli altoatesini, ha rischiato poco, senza costringere Joronen a interventi particolari.

Il secondo tempo comincia come era finito il primo con il Sudtirol che cerca la rete dell'equilibrio.Ma, al 53', Jacopo Segre, su un'azione offensiva bolzaniana, recupera palla e crea un possibile contropiede, ma non viene sfruttato, con Le Douaron che calcia debolmente. La compagine allenata da Castori spinge, ma non costruisce opportunità nitide e l'estremo difensore dei rosanero, Joronen, non ha dovuto compiere miracoli. Al 76' entra Palumbo, e già 4 minuti dopo offre la sua qualità: parte da centrocampo, dribbla Masiello e serve per Pohjanpalo dalla fascia sinistra, che batte Adamonis nell'angolino destro. Nel complesso ottima prestazione del Palermo, che ha saputo soffrire non rischiando nulla, ed ha saputo sfruttare al meglio le palle gol. Rosanero che vincono la prima trasferta stagionale dopo 77 anni.