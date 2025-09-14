Palermo, Inzaghi: “Dedichiamo la vittoria a chi non è potuto entrare allo stadio”

L'allenatore dei rosanero è intervenuto nel post partita

⚽️ 14 settembre - 20:23

Filippo Inzaghi è intervenuto nel post partita di Sudtirol-Palermo, terminata 0-2 in favore dei rosanero:

«È una grande vittoria – ha detto Inzaghi –. Avevo chiesto alla squadra di venire a fare una battaglia e così è stato: una gara di sofferenza, ribattendo colpo su colpo. Speravo che con lo spirito di sacrificio il nostro talento ci avrebbe permesso di vincerla. Siamo contenti: il Südtirol nel 2025 non aveva ancora perso e noi non vincevamo una prima trasferta da quasi cinquant’anni. Sono felice che i ragazzi si siano ritagliati questa soddisfazione.»

Il tecnico ha poi rivolto un pensiero ai tifosi: «Dedichiamo la vittoria a chi non è potuto entrare allo stadio, ma che ci ha aspettato in albergo. Ci avevano chiesto di vincere per loro e credo che la squadra, con questa prestazione, li abbia resi orgogliosi.»

Sui protagonisti del match Inzaghi ha aggiunto: «Joel è un grande giocatore. Abbiamo sfruttato un calcio piazzato, siamo stati bravi a soffrire insieme e anche chi è subentrato ha dato un contributo fondamentale, come Antonio Palumbo con una giocata da fuoriclasse. Poi Joel ha segnato un altro gran gol e ha chiuso la partita. Sarà dura per tutti venire a vincere qui, ma oggi noi abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Ora serve umiltà e concentrazione sulla prossima partita, con il Bari, dove ci aspettiamo uno stadio pieno e vogliamo rendere ancora orgogliosi i nostri tifosi.»