Undicesima gara di Serie B terminata da pochi giorni e si possono tirare le prime somme. Il Palermo occupa al momento la quinta posizione con 19 punti, al netto di un calendario non facile. I rosanero hanno trovato nuovi titolari dal mercato, avendo inserito in rosa Joronen, Augello, Bani e Palumbo su tutti, fondamentali per la squadra di Inzaghi.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Il Sondaggio
SONDAGGIO: Come reputi il mercato del Palermo dopo 11 giornate?
Esprimi il tuo parere nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Come reputi il mercato di Osti dopo undici giornate? Esprimi il tuo parere nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA