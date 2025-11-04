SONDAGGIO: Come reputi il mercato del Palermo dopo 11 giornate?

Undicesima gara di Serie B terminata da pochi giorni e si possono tirare le prime somme. Il Palermo occupa al momento la quinta posizione con 19 punti, al netto di un calendario non facile. I rosanero hanno trovato nuovi titolari dal mercato, avendo inserito in rosa Joronen, Augello, Bani e Palumbo su tutti, fondamentali per la squadra di Inzaghi.