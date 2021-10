Soleri: “Spogliatoio sereno, piazza ambiziosa. Brunori? Possiamo giocare insieme”

Le dichiarazioni di Edoardo Soleri a margine del match valido per l'ottava giornata del Girone C di Serie C

Parola a Edoardo Soleri. I rosanero hanno battuto il Foggia di Zeman per tre reti a zero nel match valido per l’ottava giornata del Girone C di Serie C. Il terzo gol è stato siglato proprio dall’ex Roma che si è procurato un calcio di rigore trasformandolo successivamente.

Di seguito, le dichiarazioni di Soleri.

"Penso che la consapevolezza dei nostri mezzi l'abbiamo sempre avuta, non siamo partiti come avremmo voluto e avremmo dovuto fare di più. Giorno dopo giorno ci conosciamo sempre meglio. Lavorare dopo una vittoria è sempre più facile e dobbiamo continuare su questa strada. Lo spogliatoio è sereno, sappiamo che questa è una piazza ambiziosa. Oggi abbiamo disputato una grande partita, la serenità non è mai mancata perché conosciamo il nostro valore, continueremo a fare il massimo. Concorrenza con Brunori è importante, potremmo giocare anche insieme visto che sappiamo giocare a due. Il mister comunque farà sempre delle scelte e quindi non posso che provare a metterlo in difficoltà. Giocare al Barbera ha un sapore diverso, venire a giocare qui non è facile per nessuno. Rendere meglio in casa credo sia solo una coincidenza, il pubblico ci dà una mano ma dovremmo anche cercare di migliorare questo trend lontano da casa".