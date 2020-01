Silipo: “Santana grande giocatore, Mauri dovrebbe giocare sempre. Tifo Roma, vi svelo il mio sogno”

Iniziare nel miglior modo possibile.

Domenica scorsa, in occasione della sfida casalinga contro il Marsala, Rosario Pergolizzi ha mandato in campo il giovane Andrea Silipo, arrivato pochi giorni prima dalla Roma: l’esterno offensivo in appena venti minuti è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi, realizzando un bellissimo gol che ha coronato la vittoria dei rosanero, ancora al primo posto in classifica.

Silipo: “Gol fantastico, sapevo che la palla sarebbe entrata. Tifosi incredibili, vi racconto la mia esultanza”

Durante la trasmissione Siamo Aquile, in onda su TRM, Silipo si è raccontato a 360 gradi, dalla sua passione per la Roma ai primi rapporti con i suoi nuovi compagni di squadra: “Santana? Quando ho fatto il primo allenamento sono andato da lui, è un grande giocatore che ho sempre seguito, lui mi ha dato il suo in bocca al lupo e mi ha detto di dare il massimo. I miei genitori? Loro, come me, hanno fatto tanti sacrifici e come tutti i genitori dei calciatori continuano a farli anche se adesso io vivo da solo. Io ho iniziato a giocare a calcio all’età di sette anni, poi ho fatto due stagioni alla Lazio, 9 anni alla Roma e poi sono arrivato qui. Lazio o Roma? Io tifo Roma. De Rossi? Gli ruberei l’intelligenza tattica, lui sa già dove mettere la palla e cosa fare: è un giocatore super. La mia fidanzata? Mi ha seguito, viene alle partite e poi riparte dopo un paio di giorni. Mauri? Lui ha una tecnica incredibile, dovrebbe giocare sempre, anche per lui una coincidenza. A Roma giocavo attaccante, i ruoli di attacco posso farli tutti anche se preferisco col 4-3-3 a destra. Sogno? Vincere più titoli possibili e giocare nella massima serie magari con il Palermo“.

Silipo: “Palermo è la piazza giusta per riscattarmi, vi racconto il gol contro il Marsala”