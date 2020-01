Silipo: “Gol fantastico, sapevo che la palla sarebbe entrata. Tifosi incredibili, vi racconto la mia esultanza”

Un esordio col botto.

Ad Andrea Silipo sono bastati soltanto venti minuti per entrare nel cuore dei tifosi del Palermo: al suo esordio in campionato contro il Marsala, il giovane esterno offensivo proveniente dalla Roma ha subito segnato il suo primo gol con uno splendido tiro-cross che coronato la vittoria degli uomini di Rosario Pergolizzi, che hanno così mantenuto il primo posto in classifica.

Silipo: “Palermo è la piazza giusta per riscattarmi, vi racconto il gol contro il Marsala”

Intervenuto ai microfoni di TRM durante la trasmissione Siamo Aquile, Silipo ha raccontato della rete realizzata domenica scorsa e della sua esultanza: “Gol? Quando mi sono accentrato volevo tirare subito, poi dopo mi hanno chiuso e l’ho messa morbida ed è entrata. Capito subito che sarebbe entrata? Sì, perchè era proprio bella la palla. Mi avevano detto che questo è un bell’ambiente, però fa sempre un certo effetto quando entri in uno stadio con tutte quelle persone, poi il gol è stato fantastico, molto emozionante. Mio ingresso? Mi ha fatto un po’ effetto quando sono entrato, poi però quando sei in partita pensi solo al campo e non a chi c’è intorno. Il campionato è diverso dalla primavera, i ritmi sono alti e c’è più contatto: è più calcio vero. Palermo? E’ arrivata questa chiamata dalla società e io ho visto subito un bel progetto e un bell’ambiente che mi poteva trasmettere tanto e ho accettato senza esitare: ero felicissimo, è stato fatto tutto in pochissimi giorni. Esultanza? L’emozione era tanta e quindi sono andato verso i tifosi, è stato istintivo correre verso la curva. In tribuna c’era la mia famiglia e la mia fidanzata, loro mi hanno sempre sostenuto perché io non riuscivo a trovare spazio in primavera e spesso tornavo a casa giù di morale. Anche quando sono arrivato qua i primi gironi sono stati un po’ faticosi, però poi mi sono trovato alla grande. Tifosi? Qua sono incredibili, quello che mi ha colpito sono le persone che anche per strada ti danno il benvenuto. Pressione? Ho parlato anche con i compagni e qua si aspettano tanto perché il Palermo è il Palermo, deve vincere tutte le partite e non si può permettere di pareggiare o perdere“.