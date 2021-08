Serie C, Palermo-Picerno in Coppa Italia: la scheda dell’avversario dei rosanero

Il Palermo inizierà ufficialmente la stagione calcistica 2021-2022 contro i rossoblù dell'AZ Picerno, nel match del primo turno di Coppa Italia di Serie C, gara ad eliminazione diretta del torneo della terza divisione italiana

Sarà l'AZPicerno l' avversario del PalermoF.C. nel primo match ufficiale della stagione calcistica 2021-2022.

La compagine lucana affronterà i rosanero al "Renzo Barbera", sabato 21 agosto, nel turno d'esordio di Coppa Italia di Serie C.

Al culmine del sorteggio effettuato dopo il Consiglio Direttivo di Lega Pro, sono stati resi noti anche i calendari della terza divisione italiana per quanto concerne il campionato, al via domenica 29 agosto (LEGGI QUI IL CALENDARIO COMPLETO)

CAMPIONATI DI SERIE C - Il Picerno ottiene la sua prima storica promozione in Serie C nel campionato 2018-2019. Nella regular season del campionato di Lega Pro2019-2020 la compagine lucana conquista un sedicesimo posto e la successiva vittoria nei play-out salvezza contro il Rende. Risultato vano a causa della combine accertata dagli organi di giustizia sportiva relativa al match di Serie D del maggio 2019 contro il Bitonto, con il club rossoblù condannato all'ultimo posto in classifica e alla relativa retrocessione. Sentenza che verrà poi confermata dalla Commissione di Appello Federale l'11 settembre 2020. Disputato il campionato di Serie D nella stagione 2020-2021, i rossoblù termineranno il campionato al secondo posto nel girone H a quota 68 punti, ad una sola distanza dalla capolista Taranto, in cima alla graduatoria con 69 punti.

IL TECNICO - Sulla panchina della compagine lucana dal 2019-2020 come vice-allenatore del tecnico Domenico Giacomarro, l'attuale coach della squadra, Antonio Palo, nel 2020-2021 assume il ruolo di assistente di Ciro Ginestra, quest'ultimo esonerato a campionato in corso dopo la sconfitta interna contro il Nardò del 24 febbraio. Due giorni dopo, Palo subentrerà al suo predecessore come tecnico della compagine picernese per le restanti quindici giornate di campionato. Alla guida del Picerno, Palo sarà protagonista della scalata in campionato collezionando uno score di dodici vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta.

TOP PLAYER - Bomber della compagine rossoblù, il classe 1991, Emmanuele Esposito, capitano e jolly offensivo napoletano che nel 4-2-3-1 adottato dal tecnico lucano Antonio Palo, ha esaltato al meglio le proprie caratteristiche tecniche, svariando su tutto il fronte offensivo e realizzando tredici gol nel corso della stagione. Autore di dodici realizzazioni in campionato, il centravanti-boa classe 1989, Diego Albadoro, esperto terminale offensivo ex Bari, Ternana e Avellino. Altro tassello importante nello scacchiere tattico dell'allenatore, l'ivoriano classe 2001, ChristopherKoné, rapido esterno offensivo che con le sue sei marcature stagionali ha anch'egli contribuito alla conquista del secondo posto che è valso al Picerno la promozione in Serie C.

La formazione lucana inizierà ufficialmente la stagione 2021-2022 contro i rosanero di Giacomo Filippi nel match valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C, gara ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei novanta minuti al "Renzo Barbera", le due squadre dovranno affrontare i tempi supplementari, eventualmente la lotteria dei calci di rigore, per decretare l'accesso al turno successivo.