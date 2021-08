Picerno, Konè non giocherà contro il Palermo: ceduto alla Cavese

L'ormai ex ala d'attacco del Picerno sarà una delle grosse assenze in vista del match di Coppa Italia contro il Palermo

In vista dell'importante match di Coppa Italia di Serie C contro il Palermo, il Picerno perde un importante tassello del proprio mosaico. Ala offensiva classe 2001, l'ivoriano ha ufficialmente lasciato la compagine rossoblu per accasarsi alla Cavese e proseguire la sua formazione nei campionati professionistici dopo l'esplosione nel settore giovanile del Torino. 23 presenze condite da sei centri stagionali per il giovane attaccante esterno, che ha salutato il Picerno dopo un'annata sportiva al di sopra delle aspettative nelle scorso campionato di Serie D. Nuova avventura in vista, dunque, per l'ivoriano, oltre che una perdita significativa per la compagine lucana che, consequenzialmente alla cessione del suo ormai ex esterno offensivo, non ha convocato Konè per la gara di Coppa Italia contro il Palermo in programma al 'Renzo Barbera'.