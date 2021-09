Serie C, Palermo-Monopoli in Coppa Italia: al “Barbera” la capolista del girone C

Il Palermo di Giacomo Filippi, dopo la dura sconfitta in campionato contro il Taranto, affronta il Monopoli per il secondo turno di Coppa Italia Serie C, in programma domani alle ore 15 al Barbera

Nuovo appuntamento agonistico per il Palermo, mercoledì al "Renzo Barbera" arriva il Monopoli capolista del girone C di Serie C nel match valevole per il secondo turno di Coppa Italia.

Il Monopoli arriva alla sfida contro i rosanero nella competizione nazionale di categoria, da capolista del girone ed imbattuto, avendo pareggiato nel primo incontro di Coppa contro il Potenza, poi sconfitto ai rigori, e collezionando tre vittorie in campionato contro Catania, Turris e Messina, rispettivamente superate per 3-0, 2-1 e 2-1.

Possibili cambi in vista in ottica formazione per la compagine pugliese, mister Alberto Colombo è pronto a schierare due o tre giocatori diversi rispetto alla partita di domenica contro il Messina. In porta confermato Loria, davanti a lui nel 3-5-2 pronti Bizzotto, Mercadante e Arena a comporre la linea difensiva, nel folto centrocampo sicuri del posto Bussaglia, Piccinni e Gueiebre, poi è sfida a quattro per due maglie tra Novella, Hamlili, Tazzer e Vassallo, con i primi due in vantaggio. In avanti, accanto al bomber Ernesto Starita, agirà uno fra D'Agostino e Grandolfo, quest'ultimo mattatore nel corso della vittoria sul Messina nel turno precedente di campionato.

Giocatori di spicco della compagine di Alberto Colombo sono sicuramente il già menzionato Ernesto Starita e il suo compagno di reparto in avanti, Francesco Grandolfo. Il primo è già giunto a quota 5 gol in stagione fra campionato e Coppa Italia, autore di una doppietta contro il Catania, mentre l'ex Legnago è arrivato in Puglia nel corso del mercato estivo e si è sbloccato domenica scorsa contro l'ACR Messina siglando il 2-1 finale per i pugliesi.

L acompagine di Colombo vive un momento di ottima condizione sotto il profilo psicofisico, autostima e consapevolezza dei propri mezzi sono fortemente corroborate dai brillanti risultati fin qui ottenuti sul rettangolo verde. Dopo la conquista del primato momentaneo in campionato nel girone C di Lega Pro, il Monopoli è fortemente intenzionato a fare strada anche in Coppa Italia.

Esplicative, in tal senso, le dichiarazioni del centrocampista classe 1997 Abdoul Gueiebre, intervenuto in sede di conferenza stampa pre-partita. "Andremo a Palermo per fare la nostra gara, non sarà una gita. Se riuscissimo a fare risultato e passare il turno saremmo contenti".