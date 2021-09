Palermo-Monopoli, Guiebre: “Primato in C merito di tutti. Teniamo alla Coppa Italia”

Alla vigilia del match di Coppa Italia di Serie C, Palermo FC-Monopoli, l'esterno classe '97, Abdoul Guiebre, ha presentato la sfida in programma allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per il secondo turno del torneo di Lega Pro

Alla vigilia del match di Coppa Italia di Serie C, Palermo FC-Monopoli, l'esterno mancino della formazione pugliese, Abdoul Razack Guiebre, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani, in programma allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 15.00.

Il calciatore classe '97, tra i più rappresentativi della formazione allenata dal tecnico Alberto Colombo, si è soffermato sull'inizio di stagione esaltante della compagine biancoverde, attualmente a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato e sorprendentemente prima in classifica nel girone C di Serie C.

"Penso che i risultati siano dipesi da tutta la squadra, non solo da me. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto durante la settimana. Il mister mi chiede di scendere in campo e mostrare le mie qualità, se poi le giocate vincenti arrivano da parte mia sono felice. Andremo a Palermo per fare la nostra gara, non sarà una gita. Se riuscissimo a fare risultato e passare il turno saremmo contenti. Posso migliorare in tante cose, leggere meglio alcune situazioni, difatti il mio obiettivo è migliorarmi e far bene per me e i compagni. Sono felice per la fiducia accordatami, sto facendo vedere che non hanno sbagliato a puntare su di me".