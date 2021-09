Filippi: “Coppa Italia? Vogliamo superare il turno. Lavoriamo sui nostri errori”

Alla vigilia del match Palermo FC-Monopoli, valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C, il tecnico rosanero Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la compagine pugliese

Tra poco più di 24 ore sarà Palermo FC-Monopoli, sfida valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C, in programma domani, 15 settembre al Renzo Barbera alle ore 15.00. La compagine pugliese è attualmente prima in classifica nel girone C di Lega Pro a punteggio pieno mentre la squadra di Giacomo Filippi è reduce dalla sconfitta per 3-1 maturata sul campo del Taranto. I rosanero sono in cerca di riscatto per prepararsi al meglio in vista della sfida di campionato contro il Catanzaro, in programma domenica pomeriggio. Nel primo turno, il Monopoli ha eliminato il Potenza, mentre i rosanero hanno ampiamente superato il Picerno per 4-1.

Alla vigilia della gara contro la squadra biancoverde, il tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la compagine allenata dal mister Alberto Colombo.

"Coppa Italia e Monopoli? Non c'è occasione migliori di incontrare la prima della classe e direi con merito, squadra messa in campo che non si inventa nulla e fa le cose semplici. Grande merito alla squadra e all'allenatore, incontrare prima i pugliesi e poi il Catanzaro è un ottimo banco di prova. La Coppa Italia è un obiettivo che vogliamo raggiungere e faremo di tutto per superare il turno, schiererò la migliore formazione facendo turnover nei ruoli giusti. Domani mi aspetto una risposta da parte del gruppo e la compattezza, dobbiamo difendere in 11 e giocare di reparto dando l'anima. I ragazzi lo hanno sempre fatto magari in maniera scomposta, sono sicuro che per la sfida di domani lotterò delle risposte importanti. Il Monopoli già in amichevole dava segnali di solidità, squadra compatta e siamo stati bravi noi a scardinare la difesa avversaria. L'abbiamo sbloccata su punizione e rischiato anche di subire gol, domani sarà un test importantissimo. Siamo all'altezza della prima della classe, non ci siamo smarriti ma fatto dei passi indietro. Non voglio condannare la squadra alla terza di campionato, stiamo lavorando sui nostri errori".