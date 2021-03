Serie C, Monopoli-Palermo: la Lega Pro stabilisce data e orario del recupero del match rinviato causa Covid-19. I dettagli

Con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, a firma del Presidente Francesco Ghirelli, la Lega Pro ha stabilito nuova data e orario di inizio della sfida tra Monopoli e Palermo, valida per la tredicesima giornata di ritorno del girone Serie C della Serie C.

Monopoli, focolaio Covid e partita contro il Palermo rinviata: riscontrate altre 15 positività

Il match tra la formazione pugliese e la compagine rosanero guidata da Giacomo Filippi, originariamente in programma lo scorso sabato 20 marzo e rinviato a causa del cluster da Covid-19 in casa biancoverde, verrà disputato mercoledì 7 aprile alle ore 15.

Di seguito il testo del comunicato con la nuova collocazione in calendario anche della gara valida per la quattordicesima giornata del girone B tra Sambenedettese e Triestina.

RECUPERO GARE – GIRONE DI RITORNO

La Lega dispone che le sotto indicate gare, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nella data e con

gli orari di seguito riportati:

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

13a GIORNATA

GIRONE C

MONOPOLI – PALERMO Ore 15.00

14a GIORNATA

GIRONE B

SAMBENEDETTESE – TRIESTINA Ore 15.00