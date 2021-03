Monopoli, focolaio Covid e partita contro il Palermo rinviata: riscontrate altre 15 positività

La partita Monopoli-Palermo, inizialmente in programma il 20 marzo allo Stadio “Vito Simone Veneziani”, è stata rinviata.

La Lega Pro, preso atto dell’istanza documentale presentata dalla società pugliese e della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – ASL BA, nella quale si evidenzia “la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione all’interno della Società Sportiva”, ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara in questione. In casa Monopoli, infatti, sono quindici le nuove positività al Covid-19 riscontrate a seguito dell’ultimo ciclo di tamponi effettuati della giornata di ieri.

Di seguito, il comunicato diramato dal club sul proprio sito di riferimento.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, giovedì 18 marzo, sono state riscontrate quindici nuove positività al COVID-19 appartenenti al gruppo squadra, di cui dieci calciatori, due dirigenti, un componente dello staff tecnico, uno dello staff medico ed un magazziniere.

La società comunica altresì, la negativizzazione di quattro componenti del gruppo squadra, di cui 3 calciatori e un magazziniere.

Attualmente, sono 19 le positività appartenenti al gruppo squadra, di cui 11 calciatori.

La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare e informando l’ASL di pertinenza, la quale, ha sospeso con effetto immediato tutte le attività dei biancoverdi fino a nuova comunicazione”.