Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Palazzi squalificato per un turno, due giornate a Saraniti. L’attaccante salterà il derby Catania-Palermo

Diramando consueto comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo della Serie C ha ratificato le sanzioni nei confronti dei tesserati dei club che militano nei tre gironi di Lega Pro in relazione alle gare dell’ultimo turno di campionato disputato. In casa Palermo, come previsto, Boscaglia dovrà rinunciare all’apporto del centrocampista Andrea Palazzi e dell’attaccante Andrea Saraniti. L’ex centrocampista di Inter e Monza dovrà scontare una giornata di squalifica e non sarà disponibile nella prossima trasferta che vedrà impegnata la compagine rosanero contro la Viterbese. Ben due le giornate di stop comminate invece all’attaccante ex Lecce e Vicenza espulso nel finale della sfida persa dal Palermo contro il Catanzaro allo stadio “Renzo Barbera”. Saraniti salterà quindi non soltanto la trasferta della formazione siciliana ma anche il derby in programma il prossimo 3 marzo tra Catania e Palermo.

Palermo, diffide-squalifiche e infortuni: contro la Viterbese è rebus formazione. Odjer e Valente…

Palermo, al “Barbera” segnano tutti: porta aperta per la sesta partita di fila. I numeri