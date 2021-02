Palermo, al “Barbera” segnano tutti: porta aperta per la sesta partita di fila. I numeri

“Al ‘Barbera’ segnano tutti, porta aperta per la sesta gara di fila”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle reti subite fin qui dal Palermo di Roberto Boscaglia. In occasione della sfida contro il Catanzaro, Alberto Pelagotti e compagni hanno subito gol in casa ancora una volta. Sono sei le partite di fila in cui i rosanero hanno incassato almeno una rete. E in Serie C, “mai il Palermo aveva avuto una tale striscia di reti incassate tra le mura amiche”, si legge.

Prima di quest’anno, il Palermo aveva subito gol in casa per un massimo di quattro partite di fila. L’ultima partita in cui Pelagotti non ha subito reti risale allo scorso 13 dicembre contro la Casertana. “I numeri, purtroppo per i rosanero, non mentono”: solo in tre partite al “Barbera” su quattordici, infatti, la porta è rimasta inviolata. Nel Girone C hanno fatto peggio soltanto Cavese, Turris e Virtus Francavilla con due.