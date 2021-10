Serie C, Juve Stabia-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Il match tra Juve Stabia e Palermo è in programma lunedì sera allo Stadio "Romeo Menti": c'è la diretta in chiaro

E' tempo di tornare in campo. Questa sera, alle ore 21:00, allo Stadio "Romeo Menti", il Palermo sfiderà la Juve Stabia di Walter Novellino. La gara, valevole per la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C, sarà aperta al pubblico. Sono oltre 350, infatti, i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti. Tagliandi al prezzo di 12€ più diritti di prevendita che si potevano acquistare fino alle ore 20.00 di domenica 3 ottobre presso la tabaccheria "Sgarlata", Corso Tukory n. 145.

I tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports, la nota piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato di Serie C: il match sarà, dunque, visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli utenti all’estero, invece, la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports".

Ma non solo; Juve Stabia-Palermo sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre) e in streaming sul sito e sull’app Raiplay.