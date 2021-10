Juve Stabia-Palermo, dubbi e scelte di Filippi: le probabili formazioni

La sfida tra Juve Stabia e Palermo è in programma lunedì sera allo Stadio "Romeo Menti": le probabili formazioni

Il Palermo cerca il bis nel match in programma lunedì sera contro la Juve Stabia. Alle ore 21:00, allo Stadio "Romeo Menti", andrà in scena la sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la vittoria conquistata con il Campobasso. Un successo fin troppo sofferto; tre punti che danno certamente slancio e morale in vista del prossimo impegno ufficiale.