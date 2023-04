Serie B, titolo bomber in memoria di Paolo Rossi: corsa a tre, Brunori a Palermo…

Il Palermo scalda i motori in vista del rush finale del campionato di Serie B . Proprio a poche giornate dalla fine della stagione 2022/23 cadetta, Matteo Brunori , si prepara ad un"doppio sprint": trascinare i rosanero più in alto possibile per conquistare i playoff e aggiudicarsi il titolo di capocannoniere del campionato di B, un anno fa vinto da Coda e dedicato alla memoria di Paolo Rossi.

Il 28enne Matteo Brunori, come sottolineato dall'edizione odierna di "Tuttosport", sta a metà strada fra i due. Italiano nato in Brasile, aveva attirato le attenzioni di vari club, in virtù dei 29 gol realizzati nella passata stagione in C col Palermo. Dopo una stagione clamorosa, il bilancio del bomber rosanero, nonostante stia vivendo un comprensibile calo, è comunque più che positivo "superiore a quello del Palermo di Corini - si legge - che negli ultimi tempi sta perdendo colpi (un solo punto nelle ultime tre uscite), rischiando di non disputare i playoff (oggi i siciliani sono a -3 dall’8° posto, l’ultimo buono per farli)".