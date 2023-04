Palermo, i gol di Brunori per la volata: quanti traguardi all’orizzonte

Matteo Brunori vuole trascinare il Palermo di Eugenio Corini nelle ultime cinque giornate del campionato di Serie B in cui i rosanero proveranno a staccare un pass per i prossimi playoff.

Cinque giornate per rilanciare le ambizioni della squadra di Corini e per agguantare Cheddira del Bari e Lapadula del Cagliari in testa alla classifica di capocannoniere del torneo di Serie B. Nella classifica dei marcatori all-time del club di viale del Fante l'italobrasiliano si trova al sesto posto con 47 gol messi a segno in due stagioni agonistiche. "Se dovesse andare a segno con il Benevento raggiungerebbe Tanino Troja e si porterebbe a 3 reti da Luca Toni in quarta posizione", si legge.