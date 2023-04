Benevento: Agostinelli, l’asso Ciano al Barbera. L’ex Frosinone e i gol al Palermo…

Benevento alla disperata caccia di punti salvezza, Palermo desideroso di centrare una vittoria che manca ormai dalla goleada interna contro il Modena di Tesser, rilanciando le residue speranze di agganciare il treno playoff. Bivio focale della stagione per entrambe le compagini, che si sfideranno al Renzo Barbera nel match in programma sabato pomeriggio. L'edizione odierna de "Il Mattino" si sofferma sulle difficoltà croniche della formazione sannita, particolarmente sterile e asfittica in fase offensiva. Il nuovo tecnico, Andrea Agostinelli, ha definito il reparto avanzato dei giallorossi psicologicamente assente. Anche le performance di molti dei suoi attaccanti nell'ultimo match contro la Reggina hanno ribadito questa opaca tendenza. Il rilancio dell'ex Crotone Simy, titolare contro la formazione di Inzaghi, non ha fornito gli effetti sperati. Impalpabile la prova del nigeriano, sostituito nella ripresa. L'impatto del subentrante Pettinari non è certamente stato dirimente, l'ex Palermo La Gumina ha giocato pochi scampoli di match nelle ultime sei gare e non gonfia le reti avversarie addirittura dallo scorso novembre. L'unico elemento che ha conferito brio, estro e vivacità alla manovra offensiva sannita è stato il jolly Camillo Ciano. L'ex Frosinone ha acceso la luce sulla trequarti e, al netto della firma del gol del pari, ha impegnato Colombi in un paio di occasioni e tenuto in costante apprensione la retroguardia calabrese. Qualità ed intensità della prestazione dell'ex Frosinone non sono passate inosservate agli occhi di Agostinelli, che starebbe pensando di lanciare Ciano nell'undici titolare nella delicata sfida contro il Palermo di Corini. Ciano ha già dato diversi dispiaceri calcistici ai colori rosanero: doppia firma nella controversa e discussa finale playoff di Serie B nel 2018, lob da cineteca con Pomini sorpreso all'andata al Barbera, sigillo del raddoppio in contropiede nel convulso finale del Benito Stirpe. Il Benevento sta ormai perfezionando lo scambio di cartellini con il Frosinone: Lorenzo Insigne resterà alla corte di Grosso e Ciano sarà presumibilmente un punto fermo della squadra sannita nell'auspicio di centrare in extremis la permanenza in serie cadetta.