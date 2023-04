Palermo-Benevento, La Gumina ex Barbera: big della cantera rosa, bomber in B. Nino…

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul profilo dell'attaccante palermitano Nino La Gumina, oggi in forza al Benevento. La sfida di sabato pomeriggio al Barbera avrà un sapore particolare per il classe 1996, che affronterà da ex la squadra in cui è nato e si è formato calcisticamente fin dagli albori della sua carriera. Trafila interamente completata nel settore giovanile rosanero, talento e fiuto del gol di La Gumina destarono subito interesse ed attenzione da parte degli operatori di mercato su scala nazionale. Poi il debutto con la maglia rosanero in un Palermo-Milan al Barbera, il sogno dicalcare il manto erboso dell'impianto di viale del Fante con la maglia della squadra della tua città cucita sulla pelle, nel prestigioso palcoscenico della Serie A. Quindi la stagione da bomber e protagonista nel 2017-2018, con nove gol nella regular season e due nei playoff tra semifinale e finale d'andata contro Venezia e Frosinone. Il sogno del salto di categoria infrantosi per il Palermo tra mille polemiche nel retour match dello Stirpe, La Gumina che viene ceduto all'Empoli a titolo definitivo per 8 milioni di euro. Esperienza poco fortunata, tra scarso impiego, tempi di adattamento ed infortuni: appena due gol in ventidue presenze. Quindi il passaggio in prestito alla Sampdoria, che lo riscatterà poi per 5,5 milioni di euro, anche qui senza lasciare il segno. Tanti prestiti in cerca di continuità, Ternana e Como tra le altre. La gara tra rosanero e sanniti in programma nel prossimo turno del torneo cadetto, incrocio delicato sia in chiave playoff sia in ottica salvezza, avrà certamente un sapore speciale per l'attaccante nato a Palermo da sempre tifoso della squadra rosanero.