Serie B, Pomini: “Venezia e Parma top, Pigliacelli ok. Palermo, colpo al Tardini…”

“Portieri top in Serie B? Pigliacelli a Palermo è una certezza, sta facendo meglio dell’anno scorso ed è anche più sicuro. Molto bene anche Fulignati a Catanzaro: essendo bravo con i piedi sta dando qualcosa in più a livello di costruzione. Big del torneo? Venezia e Parma sono una spanna sopra le altre. Con Vanoli il Venezia ha buone prospettive per arrivare fino in fondo. Il Palermo ha una delle rose più forti ma sta andando a corrente alternata, la strada è lunga e il distacco non è incolmabile. Il Palermo è stato costruito per stare in alto, ma la critica è abbastanza facile, basta un risultato negativo e dal fenomeno di turno diventi il brocco della situazione. Ma se vai a fare il colpaccio a Parma vale doppio. Mio futuro? Ho attiva una collaborazione fin da quando giocavo con l’AIC, entrare a far parte della squadra mi dà soddisfazione. E alleno i portieri della rappresentativa di Lega Pro, mi fa sentire attivo: è una bella esperienza. Faccio sia scrivania che campo, è il miglior modo per crescere e per capire cosa voglio fare da grande”.