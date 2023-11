Serie B, Novellino: “Parma e Venezia candidate per la promozione. Pirlo…”

Walter Novellino, ex tecnico di Juve Stabia e Palermo, ha rilasciato dichiarazioni sulla Serie B e sulla Sampdoria

La Sampdoria dopo la vittoria contro il Palermo vuole centrare il secondo successo consecutivo contro il Modena di Paolo Bianco. Nel corso dell'appuntamento dell'A tu per tu di TMW il tecnico Walter Novellino ha parlato anche della Serie B e anche dei blucerchiati, una delle varie squadre che ha allenato nella sua lunga carriera. Di seguito le dichiarazioni:

"Sono sampdoriano. Sono contento. Occorre pazienza. La Samp rischiava di non iscriversi al campionato. Oggi è in Serie B, non si possono fare miracoli”.

PIRLO - “Gli consiglio di credere in quello che fa e non cambiare spesso. L’esperienza in B gli manca, deve avere pazienza. Legrottaglie ha visto cosa manca, interverrà”.

PROMOZIONE DIRETTA - “Parma e dico Venezia. Mi piace. Insieme al Palermo la formazione veneta se la giocherà per la promozione diretta; Corini è un conoscitore di calcio: con me era già un allenatore in campo. Il Palermo lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato”.

