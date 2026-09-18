Fabio Caserta, ex allenatore del Cosenza ed ex centrocampista del Palermo, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, soffermandosi sul momento della Roma, sulla Fiorentina di Vanoli e sulle principali protagoniste della Serie B. L’ex rosanero ha indicato il Palermo come super favorita del campionato, commentando anche l’impatto di Diamanti a Cesena e il proprio futuro in panchina.

Come legge la svolta della Fiorentina da quando è arrivato Vanoli? Tutta colpa di Grosso?

"Le dinamiche interne se non le conosci non puoi parlarne. Fabio è un bravissimo allenatore, magari non ha dato ciò che ha saputo dare negli anni precedenti. Vanoli non ha dovuto ricominciare da zero, conosceva già l’ambiente".

Sorprende il Frosinone?

"Il Frosinone è partito bene. Quando le società danno fiducia ad un progetto riescono a fare cose positive. La A è un campionato difficile, bisogna stare sempre attenti e concentrati".

In B il Palermo ha i favori del pronostico.

"Ha dato continuità con Inzaghi. Quando giochi al Barbera poi è tutta un’altra cosa. Il Palermo, sì, è la super favorita".

Come ha visto l'impatto di Diamanti a Cesena? Oggi c'è la sfida alla Juve Stabia.

"Al suo primo anno di B Diamanti ha portato entusiasmo. Quando porti entusiasmo la piazza ti accompagna. Oggi sarà una partita tosta, la Juve Stabia ha avuto qualche problema all’inizio. Sono stato tanti anni a Castellammare, sarà una partita tosta per tutti e due: l'ambiente è carico e rappresenta sempre l'uomo in più".

La rivedremo in panchina?

"Mi auguro di trovare una soluzione, un progetto che mi soddisfi dal punto di vista tecnico e corrisponda al mio modo di vedere calcio".