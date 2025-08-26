Serie B, la classifica per numero di spettatori: regna il Barbera, secondo il Ferraris

Nella serata di ieri è terminata la prima giornata di Serie B, un turno particolarmente interessante che ha visto le big non deludere, e anche qualche sorpresa. Gli stadi, nonostante il caldo estivo inviti al mare più che a vedere una partita, si sono riempiti di tifosi. Il Palermo per esempio, ha disputato il match contro la Reggiana, in un Renzo Barbera stracolmo di tifosi. Anche la Sampdoria, che dopo la stagione negativa dello scorso anno, ha portato allo stadio oltre 20 mila tifosi, poi rimasti delusi dal risultato: sconfitta 2-0.