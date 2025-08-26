Nella serata di ieri è terminata la prima giornata di Serie B, un turno particolarmente interessante che ha visto le big non deludere, e anche qualche sorpresa. Gli stadi, nonostante il caldo estivo inviti al mare più che a vedere una partita, si sono riempiti di tifosi. Il Palermo per esempio, ha disputato il match contro la Reggiana, in un Renzo Barbera stracolmo di tifosi. Anche la Sampdoria, che dopo la stagione negativa dello scorso anno, ha portato allo stadio oltre 20 mila tifosi, poi rimasti delusi dal risultato: sconfitta 2-0.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Serie B
Serie B, la classifica per numero di spettatori: regna il Barbera, secondo il Ferraris
La prima giornata di Serie B vede il Barbera primo per numero di spettatori: quasi 31 mila. Secondo il Ferraris con circa 25 mila tifosi
Di seguito la classifica degli spettatori della prima giornata di Serie B:
1. Palermo – Reggiana: 30.868 spettatori
2. Sampdoria – Modena: 24.811 spettatori
3. Frosinone – Avellino: 13.087 spettatori
4. Catanzaro – Südtirol: 12.125 spettatori
5. Pescara – Cesena: 11.220 spettatori
6. Spezia – Carrarese: 10.742 spettatori
7. Venezia – Bari: 8.315 spettatori
8. Empoli – Padova: 6.137 spettatori
9. Monza – Mantova: 5.291 spettatori
10. Entella – Juve Stabia: 2.306 spettatori
Dunque, una classifica che vede regina il Palermo, con quasi 31 mila spettatori. Un esordio perfetto per i rosanero, che oltre i 3 punti, hanno conquistato anche i tifosi, dopo annate particolarmente deludenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA