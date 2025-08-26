Serie B, la classifica al termine della prima giornata: le big non deludono, la Samp e lo Spezia male in casa

Nella serata di ieri è terminata la prima giornata di Serie B, con la vittoria del Modena sulla Sampdoria. Il turno iniziale di Serie B ha visto le vittorie delle top: Venezia, e Palermo su tutte. Ma, ci sono state anche le sorprese: la Carrarese corsara a La Spezia, ed il Modena, che nella serata di ieri, ha conquistato i tre punti a Genova con un netto 2-0. Di seguito la classifica, seppur non particolarmente indicativa, al termine della prima giornata di cadetteria: