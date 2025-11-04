Al termine dell'undicesimo turno di Serie B, il giudice sportivo ha multato e sanzionato alcune società.
Serie B, i provvedimenti del giudice sportivo dopo l’undicesimo turno
LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata andata i sostenitori delle Società Avellino, Bari, Catanzaro, Modena, Padova, Palermo, Pescara, Sampdoria, Virtus Entella hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato
ingiustificatamente di circa due minuti l'inizio della gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
una bottiglietta e due oggetti di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
