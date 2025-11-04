Giornale di Sicilia: “Arrivano altri tre gol, la panchina funziona”

Segre, Brunori e Diakité a segno con il Pescara: sono già cinque le reti fatturate da chi è subentrato

⚽️ 4 novembre - 08:08

Il Palermo torna a convincere non solo per la vittoria netta sul Pescara, ma anche per la profondità e la qualità mostrate dall’intera rosa. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi ha ritrovato la capacità di incidere anche con chi entra a gara in corso, un aspetto fondamentale per chi punta in alto in Serie B.

Contro gli abruzzesi, infatti, tre delle cinque reti portano la firma di giocatori subentrati: Segre, Brunori e Diakité. Il primo ha sbloccato il match di testa su un preciso assist di Pierozzi, il capitano ha ritrovato il gol sfruttando una sponda di Pohjanpalo, mentre il terzino francese ha completato la “cinquina” con l’aiuto di Vasic, anche lui entrato dalla panchina. Segnali confortanti per un tecnico che può contare su un gruppo lungo, competitivo e ora finalmente incisivo in ogni momento della partita.

Il quotidiano sottolinea come, grazie a questi tre gol, il Palermo sia balzato in testa alla classifica delle squadre che sfruttano meglio i cambi in Serie B, a pari merito con Carrarese e Pescara. In totale, sono cinque le reti arrivate dai subentrati in appena undici giornate, concentrate però in soli 180 minuti di gioco: due nella vittoria contro il Bari e tre nell’ultima gara con gli abruzzesi.

Un dato curioso riguarda lo stesso Inzaghi, che nella scorsa stagione al Pisa aveva ottenuto lo stesso numero di gol da giocatori entrati a partita in corso, ma nell’arco di un intero campionato. All’epoca, nonostante le difficoltà sotto questo aspetto, la squadra toscana riuscì comunque a conquistare la promozione in Serie A.

Il giornale conclude ricordando come i numeri legati ai “gol dalla panchina” non siano tutto, ma restino un indicatore importante della salute di un gruppo. Per ora, il Palermo sembra aver ritrovato entusiasmo, concretezza e varietà nelle soluzioni offensive. E la speranza, scrive il quotidiano, è che questo sia solo l’inizio di un periodo positivo e duraturo.