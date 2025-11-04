Palermo, GDS: “Gomes non si opera, stop di un mese?”

Brutte notizie per il Palermo: il centrocampista francese Claudio Gomes dovrà restare fermo per circa un mese a causa di una lussazione alla spalla sinistra rimediata nello scontro di gioco durante la partita contro il Pescara. Come riporta il Giornale di Sicilia, il giocatore aveva lasciato il campo anzitempo e gli esami successivi hanno confermato un infortunio serio, anche se non tale da richiedere un intervento chirurgico.