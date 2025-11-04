Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “Gomes non si opera, stop di un mese?”
Brutte notizie per il Palermo: il centrocampista francese Claudio Gomes dovrà restare fermo per circa un mese a causa di una lussazione alla spalla sinistra rimediata nello scontro di gioco durante la partita contro il Pescara. Come riporta il Giornale di Sicilia, il giocatore aveva lasciato il campo anzitempo e gli esami successivi hanno confermato un infortunio serio, anche se non tale da richiedere un intervento chirurgico.
Lo staff medico rosanero ha optato per un percorso riabilitativo conservativo, già avviato, con l’obiettivo di evitare l’operazione. I tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane, ma la sosta per le nazionali potrebbe agevolare il processo di guarigione, concedendo a Inzaghi un margine di gestione più ampio prima dei prossimi impegni ufficiali.
Il quotidiano sottolinea che dopo la gara di sabato contro la Juve Stabia, i rosa torneranno in campo soltanto il 22 novembre contro l’Entella, e solo allora si potrà valutare con maggiore precisione la risposta di Gomes alla fisioterapia e al trattamento conservativo.
Nel frattempo, il Palermo ha ripreso la preparazione a Torretta, con una sessione dedicata al possesso palla e al lavoro aerobico.
Per quanto riguarda la trasferta di Castellammare di Stabia, il giornale riporta che il club campano ha avviato la prevendita dei biglietti: i 300 posti del settore ospiti (curva Ferrovia) saranno riservati ai soli tifosi non residenti nella provincia di Palermo e in possesso della fidelity card, secondo quanto disposto dal prefetto di Napoli Michele di Bari.
Un momento delicato, dunque, per la squadra di Inzaghi, che dovrà fare a meno di un elemento chiave come Gomes, ma che potrà sfruttare la pausa per riorganizzarsi e mantenere il ritmo positivo mostrato nelle ultime uscite.
