Serie B, Foschi: “Forse sarebbe stato meglio cedere Brunori. Nota di merito a Insigne”

"A Frosinone è arrivato l’esonero di Vivarini . Dispiace per il mio amico Angelozzi , le annate a volte iniziano un po’ così. Ma c’è tutto il tempo per rialzarsi. A Guido ho scritto un messaggio: c’è da soffrire, ma c’è ancora tanto tempo per tornare in alto. Il Frosinone si riprenderà. Le capacità di Angelozzi - ha continuato il Ds - sono superiori alle difficoltà".

"Brillano già alcuni attaccanti in Serie B: da Sphendi a Tutino , fino a Soleri che allo Spezia si sta dimostrando un attaccante di grande livello. È una categoria che metterà in mostra tanti calciatori pronti per il salto di categoria".

IL PALERMO

L'ex Ds del Torino ha parlato della situazione dei rosanero, non partiti al meglio in campionato: "Il mio ex Palermo ha alti e bassi, la squadra sta soffrendo in alcuni ruoli, tra i nuovi acquisti Le Douaron e Appuah non stanno ancora rispecchiando la cifra spesa. Ma diamogli tempo, si inseriranno. Nota di merito per Roberto Insigne, quest’anno sta facendo molto bene. Non sta rendendo al meglio Brunori: ha vissuto un’estate chiacchierata. È rimasto siglando una pace con l’ambiente. Ma con tutto quello che è successo appare un po’ in difficoltà. Palermo è una piazza particolare, quei colori devi sentirteli addosso. Trattenere un calciatore controvoglia non è mai producente. Io ho ceduto Luca Toni perché era il momento giusto. Forse con Brunori- ha concluso Foschi - sarebbe stato il caso di fare lo stesso".