Serie B, Di Carlo: “Palermo lavora bene. Blin acquisto top. Sampdoria con Coda…”

Domenico Di Carlo, ex tecnico di Sampdoria e Spezia, tra le altre, dice la sua su calciomercato e prossimo campionato di Serie B

"Il mercato deve ancora entrare nel vivo. Cremonese, Palermo e Sampdoria stanno lavorando bene. Pirlo è al secondo anno, avrà un po’ di continuità. Il Sassuolo è una candidata a risalire. La sorpresa potrebbe essere il Pisa. Affari migliori fin qui? Blin al Palermo, un grande acquisto. E Coda alla Sampdoria sarà una certezza. L’anno prossimo ci sarà da divertirsi. Come sono convinto che farà bene Vandeputte alla Cremonese, può spiccare il volo per arrivare in Serie A. La sorpresa del campionato di B potrebbe essere il Mantova".