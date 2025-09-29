Mediagol
mediagol palermo Serie B, designazioni 6ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Venezia

Le Designazioni Arbitrali

Serie B, designazioni 6ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Venezia

Palermo
I nominativi di Arbitro, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R. che dirigeranno la gara in programma martedì 30 settembre
Mediagol ⚽️

Sarà Livio Marinelli di Tivoli l'arbitro di Palermo-Venezia. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Andrea Zezza di Ostia Lido. Il quarto uomo sarà Mattia Ubaldi di Roma. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Matteo Gariglio di Pinerolo) e A.V.A.R. (Giacomo Camplone di Pescara) che dirigeranno la gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 30 settembre alle 20:30 al "Barbera".

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

—  

FROSINONE – CESENA  h. 20.30

PEZZUTO

MOKHTAR – PISTARELLI

IV:      DI CICCO

VAR:     PRONTERA

AVAR:      DEL GIOVANE

 

JUVE STABIA – MANTOVA h. 20.30

CALZAVARA

PASCARELLA – PRESSATO

IV:      ALLEGRETTA

VAR:    VOLPI

AVAR:      PRENNA

 

PADOVA – AVELLINO h. 20.30

RAPUANO

MINIUTTI – ZANELLATI

IV:       POLI

VAR:      MARESCA (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR:       GIUA (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

 

PALERMO – VENEZIA  h. 20.30

MARINELLI

SCATRAGLI – ZEZZA

IV:     UBALDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     CAMPLONE

 

REGGIANA – SPEZIA h. 20.30

ZANOTTI

BITONTI – GRASSO

IV:      TURRINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     COSSO

 

VIRTUS ENTELLA – BARI h. 20.30

TREMOLADA

BARONE – EL FILALI

IV:     GANDINO

VAR:     MAGGIONI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:      SERRA (ON- SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

 

CARRARESE – MODENA Mercoledì 01/10 h. 20.30

GALIPO’

NIEDDA – BELSANTI

IV:     PERENZONI

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:     GUALTIERI

 

EMPOLI – MONZA Mercoledì 01/10 h. 20.30

MUCERA

ROSSI L. – SANTAROSSA

IV:     IACOBELLIS

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       RUTELLA

 

PESCARA – SUDTIROL Merocledì 01/10 h. 20.30

MASSIMI

BIFFI – COLAIANNI

IV:       FELICIANI

VAR:      NASCA (ON-SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:      BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

SAMPDORIA-CATANZARO Mercoledì 01/10 h. 20.30

DIONISI

DEI GIUDICI - RICCI

IV:     MANGANIELLO

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MONALDI

