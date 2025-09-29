Sarà Livio Marinelli di Tivoli l'arbitro di Palermo-Venezia. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Andrea Zezza di Ostia Lido. Il quarto uomo sarà Mattia Ubaldi di Roma. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Matteo Gariglio di Pinerolo) e A.V.A.R. (Giacomo Camplone di Pescara) che dirigeranno la gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 30 settembre alle 20:30 al "Barbera".
Serie B, designazioni 6ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Venezia
FROSINONE – CESENA h. 20.30
PEZZUTO
MOKHTAR – PISTARELLI
IV: DI CICCO
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVE STABIA – MANTOVA h. 20.30
CALZAVARA
PASCARELLA – PRESSATO
IV: ALLEGRETTA
VAR: VOLPI
AVAR: PRENNA
PADOVA – AVELLINO h. 20.30
RAPUANO
MINIUTTI – ZANELLATI
IV: POLI
VAR: MARESCA (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: GIUA (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
PALERMO – VENEZIA h. 20.30
MARINELLI
SCATRAGLI – ZEZZA
IV: UBALDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: CAMPLONE
REGGIANA – SPEZIA h. 20.30
ZANOTTI
BITONTI – GRASSO
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: COSSO
VIRTUS ENTELLA – BARI h. 20.30
TREMOLADA
BARONE – EL FILALI
IV: GANDINO
VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: SERRA (ON- SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
CARRARESE – MODENA Mercoledì 01/10 h. 20.30
GALIPO’
NIEDDA – BELSANTI
IV: PERENZONI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GUALTIERI
EMPOLI – MONZA Mercoledì 01/10 h. 20.30
MUCERA
ROSSI L. – SANTAROSSA
IV: IACOBELLIS
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
PESCARA – SUDTIROL Merocledì 01/10 h. 20.30
MASSIMI
BIFFI – COLAIANNI
IV: FELICIANI
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
SAMPDORIA-CATANZARO Mercoledì 01/10 h. 20.30
DIONISI
DEI GIUDICI - RICCI
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MONALDI
