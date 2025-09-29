Serie B, Breda: “Mi piace il Modena come mi piace il Palermo, non c’è una squadra ammazza campionato”

Le parole dell'ex allenatore della Ternana

⚽️ 29 settembre - 09:36

Roberto Breda, ex allenatore del Perugia, ha rilasciato un'intervista a TMW soffermandosi oltre che su temi di Serie A anche sulla Serie B:

Pulisic in grande spolvero...“Fa la fase offensiva, fai fatica ad accorciarlo. Si gira, ti punta. Giocando nello spazio tra difensori e centrocampisti è difficile da limitare. Il Milan deve migliorare un po’ nei quinti e provare a giocare un po’ più da dietro”.

Cosa ha detto questo partita?“Che il Milan c’è e ha solidità. E che il Napoli deve ancora trovare una posizione a De Bruyne. Conte in maniera molto intelligente sta cercando di fargli un vestito su misura”.

Come vede questa Serie A?“Tante squadre devono ancora perfezionarsi. Il Napoli deve migliorare alcune situazioni. L’Inter deve mettere delle cose a posto, il Milan e la Juve pure. E la Roma non ha ancora l’identità di Gasperini”.

Su chi punterebbe per la vittoria del campionato?“Se guardo l’oganico l’Inter rimane la squadra più forte. Ma mi aspetto un Napoli in miglioramento e un Milan con la giusta solidità e con Leao e Pulisic che possono diventare devastanti. E guardo la Roma con molta curiosità”.

E la B mister? Lo Spezia sta faticando...“Tante volte capita che perdi la finale playoff e l’anno dopo diventa complicato. Guardate il Bari. Lo Spezia è forte e può tirarsi fuori da questa situazione. Mi piace il Modena, come il Palermo. Ma non c’è una squadra ammazza campionato. E poi mi aspetto che il Venezia cresca, perché c'è un allenatore molto preparato come Stroppa. E sono contento per il Frosinone”.