Nella giornata odierna si è conclusa la quinta giornata di Serie B con due sfide:
I risultati
Serie B, i risultati degli ultimi match della 5ª giornata: Modena in vetta, la Carrarese pareggia in extremis
I risultati delle sfide che concludono la quinta giornata di Serie B. Il Modena batte il Pescara e si piazza in vetta solitaria, la Carrarese la pareggia all'88' ad Empoli
Modena-Pescara 2-1
La squadra allenata da Sottil ribalta l'iniziale vantaggio degli ospiti siglato da Olzer, con Gliozzi e Sersanti. Vittoria che concede al Modena di stare in vetta alla classifica almeno fino a martedì, giornata in cui andranno in scena le prime sfide della sesta giornata.
Empoli-Carrarese 2-2
Partita dalle mille emozioni al Castellani: vantaggio della Carrarese al 15' con Zanon, risponde l'Empoli al 43' con Shpendi e passa in vantaggio al 78' con Ceesay, ma Finotto all'88 nega la seconda vittoria stagionale all'Empoli.
