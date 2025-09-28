mediagol palermo Serie B, i risultati degli ultimi match della 5ª giornata: Modena in vetta, la Carrarese pareggia in extremis

I risultati

I risultati delle sfide che concludono la quinta giornata di Serie B. Il Modena batte il Pescara e si piazza in vetta solitaria, la Carrarese la pareggia all'88' ad Empoli
Nella giornata odierna si è conclusa la quinta giornata di Serie B con due sfide:

Modena-Pescara 2-1

La squadra allenata da Sottil ribalta l'iniziale vantaggio degli ospiti siglato da Olzer, con Gliozzi e Sersanti. Vittoria che concede al Modena di stare in vetta alla classifica almeno fino a martedì, giornata in cui andranno in scena le prime sfide della sesta giornata.

Empoli-Carrarese 2-2

Partita dalle mille emozioni al Castellani: vantaggio della Carrarese al 15' con Zanon, risponde l'Empoli al 43' con Shpendi e passa in vantaggio al 78' con Ceesay, ma Finotto all'88 nega la seconda vittoria stagionale all'Empoli.

