Serie B, Accardi: “Il Venezia con il Palermo se la gioca fino alla fine. Modena? Non è una sorpresa”

Serie B
L'operatore di mercato si esprime sulla Serie B
Beppe Accardi, operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TMW soffermandosi su temi di A e di B:

Chi per lo Scudetto?“Il Napoli rimane la principale candidato”

E l’inter di Chivu?“Non mi da l’idea di potersela giocare. Non mi entusiasma”.

In base alle prime partite, chi ha più bisogno di intervenire a gennaio?“È ancora presto. Ci sono calciatori che non sono ancora in condizione. Aspettiamo venti giorni, altrimenti è un caos”.

E la B?“Il Modena non è una sorpresa. Hanno un buon impianto e un buon allenatore. Il Venezia con il Palermo se la gioca fino alla fine. E aspettiamo lo Spezia”.

Quanto incidono n C le formazioni Under 23?“Sono squadre cuscinetto che lavorano per la logica di far crescere i loro giovani. Non giocano certo per vincere. E non so quanto interesse abbiano a salire. Sono utili alla crescita delle risorse interne”

