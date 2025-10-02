La Repubblica: “Brunori a secco di gol non preoccupa Inzaghi “Lo sto vedendo bene”

Il capitano del Palermo in questo campionato non ha ancora segnato e le statistiche lo vedono lontano dall’area di rigore

⚽️ 2 ottobre - 06:27

L’inizio di stagione di Matteo Brunori con il Palermo non è stato dei più brillanti sul piano realizzativo: cinque presenze nelle prime sei giornate di campionato senza riuscire a trovare la rete. Due gol li aveva effettivamente segnati, contro Reggiana e Bari, ma entrambi sono stati annullati.

Si tratta del peggior avvio da quando veste la maglia rosanero, peggiore anche rispetto alla scorsa stagione, quando la sua prima marcatura arrivò solo alla quinta giornata, e comunque chiuse con 9 gol. Due anni fa si sbloccò addirittura alla sesta, ma con una tripletta al Venezia, chiudendo a quota 17.

Le rilevazioni statistiche mostrano come in questa stagione la sua presenza in area sia molto più bassa rispetto al passato, e ciò potrebbe spiegare la mancanza di reti. Nonostante ciò, l’allenatore Filippo Inzaghi resta sereno: «Lo sto vedendo molto bene, guardiamo alle cose positive che sono tante», ha dichiarato dopo l’ultima partita, sottolineando lo spirito del gruppo in un calendario fitto.

Dal punto di vista dei dati avanzati, Brunori resta comunque tra i primi quattro rosanero per gol attesi (xG), dietro a Pohjanpalo, Bani e Gyasi. Ma il problema riguarda l’intero reparto offensivo: il Palermo, con appena 7 reti segnate, ha il peggior attacco tra le prime otto squadre in classifica, alla pari del Venezia e molto distante da Frosinone (13) o Modena e Avellino (11).

Inzaghi però ribadisce fiducia: «Siamo la squadra che tira più in porta di tutta la B. Se continueremo così, i problemi saranno per gli altri».