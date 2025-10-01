Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi

Il Palermo nella mattina odierna ha ricominciato gli allenamenti dopo il match andato in scena al Barbera contro il Venezia .

"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro lo Spezia.

Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro il Venezia.

Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un’esercitazione 6 vs 6 sul possesso palla e un lavoro su cross e tiri in porta intervallato a navette. A concludere la seduta small sided games 5 vs 5".