Il Palermo nella mattina odierna ha ricominciato gli allenamenti dopo il match andato in scena al Barbera contro il Venezia.
Il report
Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi
Seduta mattutina per i rosanero: la nota del club
LA NOTA
"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro lo Spezia.
Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro il Venezia.
Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un’esercitazione 6 vs 6 sul possesso palla e un lavoro su cross e tiri in porta intervallato a navette. A concludere la seduta small sided games 5 vs 5".
