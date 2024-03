Serie B, 29ª giornata: apre Parma-Brescia, il Palermo va a Lecco. C’è Cremonese-Como

La prima sfida vedrà protagonista la formazione di Pecchia, che vorrà consolidare il primato in classifica. Di fronte i lombardi, che vengono dal successo per 4-2 contro il Palermo. Tre i match alle ore 14:00 di sabato. Il Cosenza, uscito sconfitto nel derby, sfiderà il Cittadella a caccia di riscatto dopo le otto sconfitte di fila rimediate in campionato. Se il Modena vorrà conquistare punti utili per i playoff contro una Feralpisalò invischiata nella lotta salvezza, Spezia e Sudtirol sarà una sfida cruciale per la permanenza in cadetteria. Alle ore 16:15 andranno in scena Catanzaro-Reggiana, il big match Cremonese-Como e Pisa-Ternana. Un vero e proprio scontro diretto, quello in programma sabato pomeriggio allo "Zini". La seconda della classe sfiderà la terza forza del torneo in una partita sicuramente indicativa in chiave promozione. Infine, la Ternana ospiterà il Pisa. Domenica alle ore ecco 16:15 ecco Lecco-Palermo e Venezia-Bari. La truppa di Corini vorrà vincere per rialzarsi dopo un periodo complicato contro l'ultima della classe. I lagunari per consolidare il posto nelle zone nobili della classifica di Serie B. Chiuderà lunedì, alle ore 20:30, Sampdoria-Ascoli.