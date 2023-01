Serie B, 22ª giornata: da Bari-Perugia a Frosinone-Benevento. Il programma

Prosegue oggi sabato 28 gennaio la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B. Dopo l'anticipo del ventiduesimo turno tra Cagliari e Spal, che ha visto vittoriosa la squadra di "Sir" Claudio Ranieri sulla formazione estense guidata da Daniele De Rossi per 2-1 nel match andato in scena venerdì sera allo Stadio "Unipol Domus". Posticipata a domani - domenica 29 gennaio alle ore 14:00 - Ascoli-Palermo, inizialmente in programma questo pomeriggio allo stesso orario, a causa della rottura di un finestrino al charter che avrebbe dovuto portare la compagine rosanero nelle Marche (LEGGI QUI). Quest'oggi saranno dunque sette le gare in programma, tra cui Bari-Perugia, in scena al "San Nicola" alle ore 14:00.