ASCOLI-PALERMO: SI GIOCA DOMENICA ALLE 14:00. I DETTAGLI

La Lega Serie B ha comunicato lo spostamento di Ascoli-Palermo, match valido per la ventiduesima giornata del torneo cadetto, da sabato 28 a domenica 29 gennaio. Per capitan Brunori e compagni problemi con il volo aereo che avrebbe dovuto accompagnare la squadra di Eugenio Corini in direzione Abruzzo per poi spostarsi nelle Marche per raggiungere lo stadio "Del Duca". La squadra è stata costretta a rientrare in Sicilia a causa di un problema al velivolo e ripartirà in piena notte alla volta di Pescara. I due club hanno trovato l'accordo per il rinvio della gara. Di seguito il comunicato della Lega Serie B.