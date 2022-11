Serie B, 13ª giornata: le probabili formazioni delle gare in programma oggi

La tredicesima giornata di Serie B ha preso il via con l'anticipo della tredicesima giornata in programma venerdì 11 novembre tra Ascoli e Frosinone, terminato 0-1 per la formazione di Fabio Grosso. Ciociari sempre più in testa alla classifica del torneo cadetto, momentaneamente a +8 sulle inseguitrici Reggina e Genoa.