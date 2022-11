Serie B, 12ª giornata: le probabili formazioni delle gare in programma oggi

Al via la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Quest'oggi alle 14.00 andrà in scena il seguente tabellone del torneo cadetto: Benevento-Bari, Brescia-Ascoli, Cittadella-Modena, SudTirol-Cagliari, Ternana-Spal. Alle 16:15 sarà la volta Frosinone-Perugia e Palermo-Parma, mentre domani, domenica 6 novembre, alle 16:15 andrà in scena Como-Venezia. A chiudere il programma dell'12ª giornata del torneo cadetto sarà il big match Reggina-Genoa, monday night in programma lunedì 7 novembre alle ore 20.30.