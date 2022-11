SERIE B, 12ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-PARMA

Il Palermo a caccia del bis nel match in programma sabato pomeriggio contro il Parma. Alle ore 16:!5 allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena la sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno a giocare fra le mura miche dopo la vittoria conquistata in quel di Modena grazie alle firme di Matteo Brunori e Nicola Valente. Un successo liberatorio che può costituire un crocevia decisivo nella stagione del Palermo.