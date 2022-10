Serie B, 11ª giornata: le probabili formazioni delle gare in programma oggi

Le probabili formazioni delle gare odierne, valide per l'11ª giornata di Serie B

Con il pari a reti bianche dell'anticipo di Serie B tra Bari Ternana , ha preso il via nella serata di ieri, venerdì 28 ottobre l'undicesima giornata del campionato di Serie B . Quest'oggi alle 14.00 il torneo cadetto vedrà andare in scena il seguente tabellone: Benevento - Pisa , Cagliari - Reggina , Cosenza-Frosinone , Modena-Palermo , Parma-Como , SPAL-SudTirol , Venezia - Ascoli . Alle 16:15 sarà la volta di Genoa - Brescia, mentre domani, domenica 30 ottobre, il match tra Perugia e Cittadella chiuderà il programma dell'11ª giornata del torneo cadetto .

Di seguito le probabili formazioni delle gare in programma questo pomeriggio in Serie B, valide per l'undicesima giornata: