Serie A, da Pioli e De Zerbi fino a Gattuso: i tecnici scuola Palermo volano in classifica

La classifica di Serie A comandata da tre ex allenatori del Palermo.

Palermo, i rosanero vogliono l’en plein: altre tre gare casalinghe per scalare la classifica

Il Milan capolista è guidato da quello Stefano Pioli che nel corso della propria esperienza con il club rosanero non ebbe neanche il tempo di sedersi in panchina. L’ex patron Maurizio Zamparini, infatti, lo esonerò dopo appena due mesi di lavoro a causa dell’eliminazione dai preliminari di Europa League nella doppia sfida contro il Thun. Al secondo posto naviga lo splendido Sassuolo di Roberto De Zerbi che al club di Viale del Fante restò per 13 partite subentrando al dimissionario Davide Ballardini. L’attuale tecnico dei neroverdi ha ammesso a più riprese di aver sbagliato ad accettare la corte di Zamparini, anche se i suoi dubbi furono messi in luce fin da subito. L’allenatore bresciano, infatti, come scrive l’edizione odierna di ‘Repubblica Palermo’, chiese una clausola anti-esonero pari a 400 mila euro e in questo momento è uno dei creditori della vecchia società. L’esperienza in panchina però non fu esaltante dettata anche dallo smantellamento della rosa: De Zerbi vinse una sola partita, ne pareggiò 3 e ne perse ben 9. Per quanto riguarda il capitolo Rino Gattuso è completamente un’altra storia. L’attuale mister del Napoli arrivò in rosanero con l’obiettivo di riportare la squadra in Serie A ma venne cacciato dopo appena otto gare avendo all’attivo tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. In quel periodo era alle prime armi e di conseguenza non seppe gestire il gruppo nel migliore dei modi, ma lo stesso Zamparini è soddisfatto di averlo lanciato e ammette sempre a gran voce di averlo scoperto lui.

Palermo, i rosanero prendono forma: Silipo il jolly di Boscaglia, Odjer l’imprescindibile